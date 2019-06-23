İstanbul seçimini yaptı…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için, 10 milyon 570 bin 222 seçmenin bulunduğu İstanbul'da kurulan 31 bin 186 sandığın 30 bin 989'u açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 99,37'si açılan sandıklarda kullanılan 8 milyon 868 bin 664 oydan 8 milyon 696 bin 552'si geçerli sayıldı. Buna göre, seçime yüzde 84,42'i katılım gerçekleşti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0,88'ini yani seçmenlerin 76 bin 569'unun oyunu aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi.