İstanbul Seferi Yapan Uçak İspanya'ya Acil İniş Yaptı; 28 Yolcu Kaçtı!

Kazablanka - İstanbul seferini yapan uçak, kadın yolculardan birinin doğum yapma ihtimali üzerine Barselona'daki El Prat Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bu sırada uçakta bulunan yolculardan 28'i piste atlayarak kaçtı.

Barselona Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre olay Türkiye saati ile 06.30'da meydana geldi.

Pegasus Havayolları'na ait uçak bir kadının doğum yapacağını belirtmesi üzerine acil iniş yaptı. Uçağın El Prat Havalimanı'na iniş yapması üzerine 28 kişi piste atlayarak kaçtı.

16 kişi kısa bir kovalamacanın ardından hemen yakalandı. 12 kişi ise kayıplara karıştı. Hamile kadın ise kamu düzenini bozmak ve yetkilileri kandırmak suçundan gözaltına alındı.

Benzer bir olay 2021 yılında da yaşanmıştı.

Air Arabia Maroc şirketine bağlı olup yine Kazablanka-İstanbul seferi yapan uçak, asılsız bir alarmla Palma de Mallorca Havalimanı'na acil iniş yapmış; yolculardan 20 Fas vatandaşı piste atlayarak kaçmış ve 12'si yakalanmıştı.

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08/12/2022 14:41