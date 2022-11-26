İstanbul Şişli'de cinayet: Cesetlerin kimlikleri belirlendi

Şişli Kuştepe'de bir gecekonduda silahla başlarından vurulmuş 3 ceset bulundu. Cesetleri bulunan 2'si kadın 3 kişinin kimlikleri tespit edilirken, mahalle sakinleri cinayetin uyuşturucu nedeniyle işlendiğini iddia etti. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

İstanbul Şişli'deki bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu.

Sokak sakinlerinden Vahit Ateş'ten gün içinde haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek amacıyla yaşadığı gecekonduya gitti.

Pencereden içeriye bakan arkadaşları, Vahit Ateş (44) ile iki genç kadının yerde kanlar içinde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cesetler üzerinde yapılan incelemede, 3'ünün de kafalarından vurulduğu anlaşıldı. Evde tüfek fişekleri de bulan polis, 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Sokak sakinlerinden Doğanay Oğuz, "Kafaları ezilmiş, işkence yapıldığı söyleniyor. Susturucu silahla da vurulduğu söyleniyor ama yüzleri de tanınmayacak haldeymiş. Vahit, kızın annesine, 'Kızın benim uyuşturucumu çalmış' demiş. 'Kızını döveceğim' gibi bir şey demiş. Kadın da bunun olup olmayacağını, öldüreceğini düşünemediği için bir şey yapmamış, polise şikayette bulunmamış. Ama öyle bir şey de var büyük bir ihtimal." diye konuştu.

CESETLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Evde cesedi bulunan Vahit Ateş

Tülay Vural (18) (Solda), Merve Özturan (24) (Sağda)

Tülay Vural (18)

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26/11/2022 10:17