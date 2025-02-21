İstanbul Uçuşları İptal Edildi: Yolcular Dikkat!

T&T Havalimanı İşletmeciliği, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan Havalimanı'ndan İstanbul’a ve İstanbul’dan Ercan’a yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları’nın (THY) THY965 ECN-IST, THY960 IST/ECN, THY961 ECN/SAW, THY966 IST/ECN ve THY967 ECN/IST seferleri iptal edildi. Pegasus Hava Yolları’nın PGT1912 SAW/ECN, PGT1913 ECN/SAW, PGT1916 SAW/ECN, PGT1917 ECN/SAW, PGT1922 SAW/ECN ve PGT1923 ECN/SAW uçuşları da yapılamayacak. Ayrıca, Fly Kıbrıs Havayolları’nın VF155 SAW/ECN ve VF156 ECN/SAW seferleri de iptaller arasında yer aldı.

Yetkililer, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri hava yolu şirketlerinden veya havalimanı yetkililerinden takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.