İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu'na destek eylemi: Polisten öğrencilere biber gazı ile müdahale

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasına ilişkin eylem yapan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis engel oldu.

Biber gazı ile müdahale edilen öğrenciler barikatı aştı ve "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganlarını atarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler açıklamalarında, "Üniversite öğrencilerine reva görülen geleceğimizin olmadığı, yasaklarla dolu bir Türkiye! Bunu kabul etmiyoruz, geleceğimize, demokrasiye, haklarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı ve CHP'nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan karara ve gözaltılara tepki göstermek için Esnaf Yemekhanesi önünde toplandı. Öğrenciler, "Kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Her yer taksim her yer direniş", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganlarını attı.