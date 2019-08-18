HABER KIBRIS

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İstanbul yalan oldu

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18/08/2019

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İstanbul yalan oldu

Nesrin Cavadzade'nin Netflix'in İspanyol yapımı fenomen dizisi 'La Casa De Papel'e 'İstanbul' karakteriyle gireceği iddia edilmişti.

Nesrin Cavadzade bu konudaki sorulara kaçamak cevaplar vererek ünlü yapımın kadrosuna her an girebileceği havası yaratmıştı.

Dizi dergisi Episode geçen sayısında 'La Casa De Papel' ekibiyle yaptığı röportajı yayınladı.

Ekip ''Biz 'İstanbul' diye bir karakter düşünmedik. 'Ankara' karakteri üzerinde duruldu. Sonra vazgeçildi. Bunun için de hiçbir Türk oyuncu ile görüşülmedi'' dedi.

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TAGS: İstanbul yalan oldu, haber, kıbrıs,
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