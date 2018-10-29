İstanbul Yeni Havalimanı bugün açılıyor

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 yılında verdiği müjdenin ardından İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk adımı 4 yıl sonra 2014’te atıldı.

Havalimanı inşaatında 30 binden fazla personel, 7 gün 24 saat aralıksız çalıştı. Tamamı 4 etaptan oluşan projede, iki bağımsız paralel pist ile 1 çapraz pist tamamlandı. Pistler 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Yeni Havalimanı’na indi

Tarihler 21 Haziran’ı gösterdiğinde, Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki programlarını tamamlayan, sonrasında da İstanbul’a hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan “TC-ANK” uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı’na saat 20.30’da iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, pilotlar, hostesler, hostlar, havalimanı işçileri karşıladı. Erdoğan, daha sonra tören mangasını selamladı.

Havalimanında bekleyen itfaiye takımı, ilk kez iniş yapması sebebiyle Erdoğan'ın uçağını bir havacılık geleneği olan su takı ile karşıladı. Uçak daha sonra su püskürten bu iki itfaiye aracının arasından geçti.

Yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek

Havalimanı tüm unsurları ile tamamlandığında 6 bağımsız piste sahip olacak.

70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ile yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST de başarılı bir sınav verdi. Havalimanı, 4 gün boyunca yarım milyon kişiyi ağırladı.

İlk kez yer radarları kullanılacak

İstanbul 3. Havalimanı’nın kapalı alan inşaatı 3 buçuk milyon metrekareyi kapsıyor. Ana terminal binası, 1 milyon 400 bin metrekareyle tek çatı altında en büyük yapı olarak literatüre girdi.

180 bin ton demirin kullanıldığı terminal binasına Boğaziçi imajının verileceği duty-free alanı kurulacak. Yolcuların terminalden uçaklara ulaşması için 143 körük hizmet verecek.

İstanbul'un yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Herhangi bir hareketlilik 2 buçuk ila 5 kilometre mesafeden itibaren tespit edilecek.

Doğrudan ve dolaylı 225 bin istihdam

Yeni havalimanı tüm etaplar bittiğinde doğrudan ve dolaylı istihdam edilecek çalışan sayısı 225 bine ulaşacak.

Açılışa kısa bir süre kala, uçuş ve yolcu testleri tamamlanarak bilet satışlarına başlandı.

Yeni havalimanından ilk uçuşların Ankara, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılması planlanıyor.

Ulaşım nasıl olacak?

Üçüncü havalimanının en büyük sorunlarından biri ilk etapta ulaşım olacak gibi gözüküyor çünkü şu an alana metro yok. İETT Mecidiyeköy, Halkalı ve Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına seferler düzenleyecek. Ücretler 12-30 TL arasında değişecek. Yıl sonuna kadar yüzde 50 indirimli olacak.