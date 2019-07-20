İstanbul’da 20 Temmuz coşkusu
Barış ve Özgürlük Bayramı İstanbul’da da kutlandı.
20/07/2019
|
|
Kutlamalar çerçevesinde KKTC İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Taksim Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.
KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Başkonsolosluk personeli, İstanbul’da faaliyet gösteren çeşitli derneklerin temsilcileri, Kıbrıs gazileri ve halkın katıldığı Taksim Meydanı Atatürk Anıtı önündeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenkler sunuldu.
(BRT)