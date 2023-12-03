İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi

Operasyonda; piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin TL olan 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üreten şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde; H.A. isimli bir şahsın, ürettiği sahte alkolleri İstanbul ili genelinde tekel bayileri ve eğlence mekanlarına satma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 2 ay süren takip neticesinde; şüphelinin sahte alkolleri Maltepe İlçesinde bulunan bir depoda imal ettiği tespit edildi.

Dünyaca Ünlü Markaların Sahte Bandrolünü Kullanmış Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, H.A. isimli şahsı yakaladı.

Depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü içki markalarının sahte bandrolleri kullanılarak hazırlanmış, bin litre sahte rakı, bin 200 litre sahte viski, 900 litre sahte Tekila, 400 litre sahte Votka, 3 bin adet sahte bandrol ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin TL olan, sahte alkollere el konulurken, yakalanan H.A isimli şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.