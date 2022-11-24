İstanbul'da 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı

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24/11/2022

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İstanbul'da 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türkiye'de tek seferde en yüksek uyuşturucu miktarının ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması. İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor."

24/11/2022 08:55
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TAGS: metamfetamin
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