İstanbul'da AVM'de yangın

İstanbul'da Beşiktaş bulunan Metro City AVM'de yangın çıktı. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

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16/12/2022

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İstanbul'da AVM'de yangın

 İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

16/12/2022 11:52
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TAGS: İstanbul
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