İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış başladı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmişti.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı.