İstanbul'da bir kişi sokak sokak gezerek 11 kişiyi bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek 1 kadın olmak üzere 11 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö. gözaltına alındı.

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22/01/2024

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İstanbul'da bir kişi sokak sokak gezerek 11 kişiyi bıçakladı

Bugün öğle saatlerinde sokak sokak gezerek Esenyurt'un farklı noktalarında biri kadın 11 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde saldırganın bir iş yerine girdiği, içeride bir kişiyi bıçakla yaraladığı görüldü.

Saldırgan olayın ardından hızla olay yerinden kaçarken, görüntülerde vatandaşların panikle iş yerinden çıktığı görüldü.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ, DİREKT BIÇAKLAMIŞ"

Kimliği belirsiz saldırganın hedefi olan vatandaşlar ise yaşadıklarını anlattı. Bıçakla yaralanan Mehmet Üstel, “Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil.” diye konuştu.

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca’nın babası Hasan Karaca ise çocuğunu çevredeki esnafın kurtardığını söyledi. “Hiçbir şey söylememiş, direkt bıçaklamış.” diyen Karaca, “Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı.” ifadelerini kullandı.

22/01/2024 20:15
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TAGS: İstanbul’da bir kişi sokak sokak gezerek 11 kişiyi bıçakladı
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