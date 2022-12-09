İstanbul'da Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı

 İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.

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09/12/2022

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İstanbul'da Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı

 İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.

Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balkonlardan duman yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, caddeyi kaplayan yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görülüyor.

Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

09/12/2022 10:54
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TAGS: İstanbul, Çırağan Sarayı, otel, yangın
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