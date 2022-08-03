İstanbul'da denizde şüpheli cisim paniği
Sarıyer İstinye'de denize girenler suda mayına benzeyen bir cisim görünce panik yaşadı. Yapılan incelemede cismin gemileri tutmada kullanılan tonoz olduğu anlaşıldı.
03/08/2022
NTV
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda denize girenler mayına benzediğini düşündükleri bir cisimle karşılaştı.Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi.
MAYIN SANILDI, TONOZ ÇIKTI
Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı, gemileri tutmak için kullanılan tonoz olduğu belirlendi.Tonoz, kepçe yardımıyla karaya çıkarıldı.