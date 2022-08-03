İstanbul'da denizde şüpheli cisim paniği

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda denize girenler mayına benzediğini düşündükleri bir cisimle karşılaştı.Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi.

MAYIN SANILDI, TONOZ ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı, gemileri tutmak için kullanılan tonoz olduğu belirlendi.Tonoz, kepçe yardımıyla karaya çıkarıldı.

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03/08/2022 14:34