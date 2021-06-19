İstanbul'da deprem oldu
AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu.
19/06/2021
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğunu duyurdu.
7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıklandı.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.