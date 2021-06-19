İstanbul'da deprem oldu

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğunu duyurdu.

7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıklandı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

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19/06/2021 15:50