İstanbul'da ekonomi zirvesi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan; İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşüyor

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13/12/2021

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İstanbul'da ekonomi zirvesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TC Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleri ile görüşüyor.

Toplantının gündeminde, para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı yer alıyor.

Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dövize satım yönünde dördüncü müdahale geldi. Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde hareket ediyor.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

13/12/2021 15:44
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TAGS: İstanbul, ekonomi, zirve, HABERKIBRIS, erdoğan,
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