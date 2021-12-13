İstanbul'da ekonomi zirvesi
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan; İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşüyor
13/12/2021
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TC Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleri ile görüşüyor.
Toplantının gündeminde, para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı yer alıyor.
Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dövize satım yönünde dördüncü müdahale geldi. Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde hareket ediyor.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.