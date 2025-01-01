İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü

Türkiye’de İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşte, Galata Köprüsü'nde Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı verildi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinin önlerinde toplanan katılımcılar, kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetledi.

"Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Biz ayaktayız. Öfkemizle protestolarımızla dualarımızla buradayız." dedi.

Gazze'nin yalnız, Filistin’in kimsesiz, Suriye'nin tek başına olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz varız, Türkiye var." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hep yanlarında olduklarını da sözlerine ekleyen Erdoğan, Gazze'deki soykırımın 453'üncü günü olduğunu hatırlatıp "Siyonist nazist İsrail, herkesi katlediyor. Hastaneleri yıkıyor, camileri kiliseleri hedef alıyor. Mazlumların sığındığı yerlere alçakça saldırıyor." dedi. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini de ifade eden Erdoğan, "Gazze'de insanlık ölüyor, vicdan ölüyor. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Emevi Cami nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır." açıklamasında bulundu.

Gazze'nin kuşatmadan zaferle çıkacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Gazzeli mazlumların yanında olacağız. Gazze'ye Filistin'e Suriye'ye sesleniyorum. Biz burdayız. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız. Elimizden gelenin fazlasıyla daima yanlarında olacağız." dedi

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yılın ilk sabahında şehitleri rahmetle andığını, yeise kapılmadan hürriyet mücadelesini zafere ulaştıran Suriye halkını canıgönülden kucakladığını söyledi.

Cesur Filistin halkını tüm benliğiyle selamladığını dile getiren Beşinci, "Bugün tarihi bir çağrıya kulak veren gönül köprüsünden Galata Köprüsü'ne bir yol çizen aziz milletimiz, saatler işledi, günler geçti, zaman aktı. Oyun oynarken yorulması gereken çocuklar savaştan yoruldu. Annelerin gözünde yaş, babaların dizinde derman kalmadı. Gazze'nin her metrekaresi şehit kanlarıyla sulandı, üzerine kan dökülmüş bu dava bizlere kaldı." dedi.

Filistin'de yaşanan acılara vurgu yapan Beşinci, "Aziz İstanbul'dan, İsra'nın son durağı, miracın başlangıcı, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'nın Rabbi'ne yemin olsun ki her yaştan ve her milletten Müslüman'ın Aksa'yı doldurup taşıracağı günler gelene kadar haklı mücadelemiz devam edecek. Dün Ayasofya'da, bugün Şam'da, bin yıldır alem-i İslam'da, şehitler otağı aziz vatanda bir güneş doğacak, zafer bizim olacak inşallah." diye konuştu.

Beşinci, yürüyüşe destek veren 400'e yakın sivil toplum kuruluşuna ve katılımcılara teşekkür etti.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılar belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi.

Teknedeki vatandaşlar eyleme meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları sallayarak eşlik etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

Bazı katılımcılar, "Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim" ve "Bir güneş doğuyor" yazılı dövizler taşıdı.

Sloganlar atıp tekbir getiren vatandaşlar, müziklere ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Galata Köprüsü'nde basın için kurulan platformda "ForFairFuture (Adil Gelecek İçin)" yazılı etiketler yer alırken, dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için de kolonlar yerleştirildi.

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram edildi. Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.