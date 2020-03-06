İstanbul'da film gibi soygun

İstanbul Başakşehir'de yüzü maskeli ve silahlı 6 kişi, çarparak durdurdukları kargo firmasına ait kamyonu içinde bulunan 3 çalışanla birlikte kaçırdı.

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06/03/2020
HK

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İstanbul'da film gibi soygun
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İstanbul Başakşehir'de yüzü maskeli ve silahlı 6 kişi, çarparak durdurdukları kargo firmasına ait kamyonu içinde bulunan 3 çalışanla birlikte kaçırdı. Kamyonda bulunan elektronik cihazları alan şüpheliler, rehin aldıkları 3 çalışanı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, içinde 3 çalışanın bulunduğu elektronik eşya yüklü kargo firmasına ait kamyona Atatürk Olimpiyat Stadı'nın önüne geldiği anda plakası alınamayan bir araç çarptı.

Çarpmanın ardından araçta bulunan yüzü maskeli ve silahlı 6 şüpheli, kamyonun önünü kesti.  6 şüpheli, 3 çalışanı etkisiz hale getirerek kamyondan indirdi.

Şüpheliler, çalışanları kendi araçlarına bindirirken içlerinden biri ise kamyonun direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler, takip edilmemek için ise kamyonda bulunan GPS cihazını söktü.

CİHAZLARI ÇALDILAR

Kamyonu Abdullah Paşa Caddesi üzerinde bir sokağa götüren soyguncular, kamyonun kasasında bulunan yüklü miktardaki cep telefonu, tablet ve bilgisayarı kendi araçlarına taşıdı.

Firmanın 3 çalışanını da sokakta bırakan 6 şüpheli olay yerinden kaçarken serbest kalan çalışanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonun bulunduğu alanı emniyet şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.

Yapılan incelemenin ardından kamyon firma yetkililerine teslim edildi. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak:DHA

06/03/2020 11:15
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TAGS: İstanbul Başakşehir, soygun, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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