İstanbul'da Final Üniversitesi rüzgarı

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencilerinden büyük başarı.

18. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde Uluslararası Final Üniversitesi rüzgarı esti.

UFÜ Gastronomi Bölümü Eğitim Görevlileri Kemal Ferit ve Selim Yeşilpınar'ın önderliğinde öğrenciler 2'si altın, 2'si gümüş olmak üzere toplam 4 madalya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Uluslararası Final Üniversitesini en iyi şekilde temsil ettiler..

Final varsa başarı var.

Bu tür yarışmalara katılım konusunda hem maddi manevi katkı veren üniversite yönetimi, oluşturduğu eğitim kadrosu ve vizyoner yaklaşımı Ravioli tabağının hazırlanmasında da rol oynamış İtalyan Mutfağı dersi Öğretim Görevlisi Caterina Rondoni, alanlarında uzman eğitim görevlileri ile Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden sayesinde bu büyük başarı kazanılmıştır.

Öğrencilerin bireysel olarak yarıştığı, 'Üniversite Düzeyi Balık Tabağı' kategorisinde Görkem Malta, Köz Patlıcan soslu Levrek Tartar ile altın madalya, 'Üniversite Düzeyi Makarna Tabağı' kategorisinde Büşra Göktaş, Kolokas Püresi ve Porçini Mantarı Püresi Dolgulu Double Ravioli ile gümüş madalya, 'Üniversite Düzeyi Tatlı Tabağı' kategorisinde Rümeysa Safa, Beyaz Çikolatalı Taze Norlu Mus ile altın madalya ve 'Üniversite Düzeyi Ana Yemek Tabağı' kategorisinde Hüseyin Bahçeci, Kolokas Püresi Eşliğinde Biberiye Soslu Bonfile ile gümüş madalya kazanmıştır.

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23/12/2021 19:47