İstanbul'da fırtına alarmı: THY 56 seferini iptal etti

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün konuya dair sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.

"56 SEFER İPTAL EDİLDİ"

İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.

Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz."

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