İstanbul'da fırtına paniği!

ads ads ads ads
29/11/2021

ads
ads
ads
İstanbul'da fırtına paniği!

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenyurt'ta çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. Kaçmaya çalışanlar rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Avcılar'da bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu. Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. 

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YERE DÜŞTÜ

Esenyurt'ta bir anda esen şiddetli Lodos caddedeki onlarca kişiye zor anlar yaşattı. Çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. Kaçmaya çalışanlar rüzgarın da etkisiyle yere düştü.

Bazı kişilerin hafif yaralandığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

29/11/2021 16:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İstanbuL, fırtına, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.