İstanbul'da fırtına paniği!

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenyurt'ta çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. Kaçmaya çalışanlar rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Avcılar'da bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu. Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YERE DÜŞTÜ

Esenyurt'ta bir anda esen şiddetli Lodos caddedeki onlarca kişiye zor anlar yaşattı. Çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. Kaçmaya çalışanlar rüzgarın da etkisiyle yere düştü.

Bazı kişilerin hafif yaralandığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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29/11/2021 16:39