İstanbul'da gizli gizli video çekip paylaşan sapıklar yakalandı

İstanbul'da gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan iki Pakistan uyruklu gözaltına alındı.

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13/04/2022

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İstanbul'da gizli gizli video çekip paylaşan sapıklar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa’da, U.M. ise Küçükçekmece’de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

13/04/2022 09:25
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TAGS: İstanbul, taciz, pakistanlı, sapık
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