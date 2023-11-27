İstanbul’da kanlı pusu: 22 yaşındaki gence 17 el ateş

Kağıthane’de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 22 yaşındaki Fırat Öncü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 22 yaşındaki Fırat Öncü, 34 HLZ 789 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerlemeye başladı.

Genç sürücü, kaldırımda bekleyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Genç saldırıdan kaçmaya çalıştı ancak arkasından 17 el ateş edilince başından vuruldu.

Araç ise park halindeki iki araca çarparak güçlükle durabildi.

Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırganlar da koşarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldığı öğrenilen Öncü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan genç, hemen ameliyata alındı. Ancak genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öncü’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı, akşam saatlerinde de ailesine teslim edildi.