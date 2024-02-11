İstanbul’da KKTC’ye gösterilmeyen saygı Güney Kıbrıs’a gösterildi

Atletizmde 28. Balkan Salon Şampiyonası cumartesi İstanbul’da yapıldı.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda 21 farklı ülkeden toplam 241 sporcu mücadele etti.

Sakallı: Bir bedel ödenecekse ödeyeceğim

Güney Kıbrıs her zaman olduğu gibi, adıyla, bayrağıyla, sporcularıyla ve yetkilileriyle İstanbul’da yerini alırken, ülkemizden de KKTC Atletizm Federasyonu Milli atleti Buse Savaşkan şampiyonada Türkiye adına yarışarak dördüncülük elde etti. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, yıllardır yaşanan bu durumu kabul etmediğini ifade ederken, “Bu durumun düzelmesi için bir bedel ödenecekse ödeyeceğim” dedi.

Güney Kıbrıs yerini aldı, TAF ülkelere teşekkür etti

Şampiyonanın açılış töreni cumartesi sabah yapıldı.

Açılış töreni, şampiyonaya katılan ülkelerin bayraklarının pistte yerini alması ve her ülkenin isimlerinin tek okunmasıyla başladı.

Daha sonra Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) başkanı Fatih Çintimar konuşma yaparak, organizasyona katılan tüm ülkelere teşekkür etti ve başarı diledi.

Konuşma sonrasında ise TAF başkanı tüm ülke temsilcilerine tek tek teşekkür plaketlerini takdim etti.

Türkiye adına yarışsalar da KKTC’ye saygı yok

Ambargolardan dolayı doğal olarak KKTC’nin ne adının ne de bayrağının hiçbir yerde olmadığı gibi bu organizasyonda da olmaması artık şaşkınlık yaratmadı.

Ancak Kıbrıslı Türk sporcuların Türkiye adına yarışıyor olmasına rağmen ne KKTC’li sporculara ne de yönetecilere saygı gösterilmezken, bir teşekkür dahi edilmedi.

Onlar spor yapıyor, ezilen toplum KKTC oluyor

Spor alanında ülkemize uygulanan insanlık dışı ambargolar geçmişten günümüze halen devam ederken ne yazık ki Türkiye ile Güney Kıbrıs ise birbirlerini tanımadıklarını ortaya koysalar da her türlü spor organizasyonunda buluşmaya devam ediyorlar.

Spor konusunda arada ezilen toplum ise her daim Kıbrıslı Türkler oluyor.

Dışa açılımda artık yeni kapılar düşünülüyor

Sporda gerek Türkiye’de gerekse de Kıbrıs’ta ki organizasyonlarda Türkiye ile Güney Kıbrıs takımları veya sporcuları karşı karşı gelip müsabakalar yaparken, Kıbrıslı Türk sporculara dışa açılımdaki tek kapı olarak geçmişten günümüze hep Türkiye gösterildi. Güney’de spor yapmak isteyen Kıbrıslı Türkler’e ise hep farklı gözle bakılarak dışlandılar. Ancak Türkiye’de de gereken saygıyı ve önemi birtürlü göremeyen federasyonlarımız ve sporcularımız bu konulara artık çok daha farklı bakmaya başladı.

Sakallı: Bir bedel ödenecekse ödeyeceğim

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, TAF’tan davet almamasına karşılık federasyonu temsilen Balkan Şampiyonası’nı yerinde takip etti. Sakallı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada sporculuk döneminde de bu sorunlarla defalarca karşı karşıya kaldığını, başkanlık döneminde de değişen bir şeyin olmadığını belirtti. Ülke spor federasyonlarının dışa açılım için Türkiye kapısından yararlanmak durumunda olduğunu hatırlatan Sakallı, buna rağmen gerekli saygıyı göremediklerini vurguladı. Bu durumu kabul etmediğini belirten Sakallı, “Bu durumun düzelmesi için bir bedel ödenecekse ödeyeceğim ve sonuna kadar gideceğim” ifadelerini kullandı.