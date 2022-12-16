İstanbul'da Levent'te AVM yangını! İşte son durum

Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin çatısında saat 12.35 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile göründü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanın fark edilmesiyle birlikte içeridekiler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Ancak dumandan etkilenenler bulunduğu belirtildi.

BÖLGEDEN SON BİLGİLER

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, yangınla ilgili yeni bilgileri açıkladı. Kaya, "Arkadaşlar tahliye işlemini tamamlamışlar. Can kaybı ya da yaralanan yok. Herhangi bir olumsuzluk yok. İçeride şu anda itibarıyla kimsenin olmadığı itfaiye ekipleri tarafından bütün odalar, tuvaletler, gizli bölmeler de kontrolleri yapılacak. İstanbul'a geçmiş olsun diliyoruz. Bir işletmenin çatısından çıkan bir yangın." ifadelerini kullandı.

YANGIN BÖLGESİNDE ACI DAKİKALAR

Yangın bölgesinde bir vatandaş, içeride olduğunu tahmin ettiği yakını için gözyaşı döktü. Endişeli bekleyişle telefona sarılan vatandaş, "Can içeride. Çık dışarı Can, yanıyorsun." diye feryat etti.

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16/12/2022 14:31