İstanbul'da MFÖ rüzgarı

Vadi Açıkhava’da gerçekleşen konserlerine ‘Ele Güne Karşı’ ile son derece enerji yüklü bir şekilde başlayan MFÖ, şarkı esnasında seyircinin alkışlarla katılmasını isteyerek eğlencenin fitilini ateşledi.‘M.V.B.A’, ‘Ah Bu Ben’, ‘Bazen’ ve ‘Sakın Gelme’ gibi dillerde yer etmiş hit şarkılarını 3 saat boyunca aynı coşku ile seslendirdi.

“Kimse yerinde durmasın, bu gece herkes eğlensin istiyoruz” diyerek binlerce MFÖ hayranına seslenen Mazhar Alanson, sonrasında söylediği “Mecburen” ile renkli bir atmosfer yarattı.