İstanbul'da olağanüstü saatler: Gece gündüze döndü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi. Uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden bu yana yağışlı hava etkili oluyor. Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemeye göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıld

AFAD’dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale’nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum’un batısında Kuvvetli Yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kaydedildi.

İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ GECE: ŞİMŞEK, GÖK GÜRÜLTÜLÜSÜ, KUVVETLİ YAĞIŞ

Uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava gece saatlerinden bu yana etkili oluyor. Kentte gökyüzü önce şimşeklerle aydınlanırken, daha sonra yağmur etkili oldu. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Sultangazi'de bir caddede rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Taksim ve Mecidiyeköy'de trafiğe çıkan sürücülerin de güçlükle ilerlediği görüldü. Şehir genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

ı. İstanbul'da gece boyunca çakan şimşek sayısı 7 bini aştı.

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10/07/2022 09:28