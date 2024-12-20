İstanbul'da Rehberler İçin Adalet Platformu İsias Otel duruşması öncesi basın açıklaması yaptı

Rehberler İçin Adalet Platformu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman İsias Otel konusunda sorumluluğu bulunanlar gerekli cezayı alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Platform üyeleri, İsias Otel'e ilişkin açılan davanın karar duruşması öncesinde İstanbul Barosu'nda basın açıklaması düzenledi.

Depremde İsias Otel'de eşini kaybeden platform üyesi Burcu Yılmaz, ilk günden bu yana otelin yapımında ve işletmesindeki kusurlara ilişkin dile getirdikleri her konunun bilirkişi raporuyla doğrulandığını söyledi.

Yılmaz, bilirkişi raporunda tespit edilen kusurlara işaret ederek, otelin inşaatında yapılan hataların, ihmal ve denetimsizliklerin konaklayanların güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Yaşanan kayıpların sadece ihmal ve taksirle açıklanamayacağını belirten Yılmaz, "Bizler, Rehberler İçin Adalet Platformu ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına, tüm suçluların 'olası kast ile insan öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz." dedi.

Yılmaz, İsias Otel'de çocukların, gencecik suçsuz insanların hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Bu otelde ölenler rant uğruna öldü. Bu otelle birlikte yüzlerce hayat 22 aydır yaşarken her gün ölmeye devam ediyor. Adalet arayışımız bitmeyecek. Tüm sorumlular suçlarının karşılığını alana kadar mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nu ziyaret etti.