İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos aksaklıklara neden oluyor.

Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı.

Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı.

Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı.

Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamıyor.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatlarının Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamıyor.

Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek seferleri ise Küçüksu'ya uğramadan gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş'ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle binanın çatısından parçalar koptu.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Dikilitaş Mahallesi Yeni gelin Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın çatısından parçalar koptu.

Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatısından kopan parçaların bir kısmı yere düşerken, bazıları da asılı kaldı.

Yaralananın olmadığı olayda itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, çatıda asılı kalan parçaları keserek alırken, yola düşen parçaları da kaldırdı.

-İstanbul'da kuvvetli lodos hava trafiğini olumsuz etkiliyor

Sabah saatlerinde etkisini arttıran lodos ve sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren THY'nin TK626 Lagos-İstanbul, TK775 sefer sayılı Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul, TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçakları iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda iniş yapamayan bazı uçaklar da civardaki havalimanlarına yönlendiriliyor.