İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısını yaptı. Öte yandan AFAD'dan da vatandaşların telefonlarına uyarı mesajı gönderildi. Kuvvetli yağış nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.