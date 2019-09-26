İstanbul’da şiddetli deprem…

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 5.8 olarak açıkladı. Deprem sonrası okullar ve hastaneler tahliye edildi. Yaşadıkları korku nedeniyle camdan atlayanlar ve yaralananlar oldu. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki deprem silivri açıklarında ve yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir'' denildi.

26/09/2019 14:04