İstanbul'da 'süper' maç

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29/07/2022

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İstanbul'da 'süper' maç

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor üçüncü, Sivasspor ilk kez oynayacak

Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek.

Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

İlk kupa Beşiktaş'ın

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

Süper Kupa maçları

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 15 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih      Yer         Maç       Sonuç

30.07.2006           Frankfurt             Galatasaray-Beşiktaş      0-1

05.08.2007           Köln       Fenerbahçe-Beşiktaş      2-1

17.08.2008           Duisburg              Galatasaray-Kayserispor 2-1

02.08.2009           İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe      0-2

07.08.2010           İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3

12.08.2012           Erzurum               Galatasaray-Fenerbahçe               3-2

11.08.2013           Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe               1-0 (uzatma)

25.08.2014           Manisa Fenerbahçe-Galatasaray               0-0 (3-2/penaltı)

08.08.2015           Ankara  Galatasaray-Bursaspor  1-0

13.08.2016           Konya   Beşiktaş-Galatasaray      1-1 (0-3/penaltı)

06.08.2017           Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor           1-2

05.08.2018           Konya   Galatasaray-Akhisarspor               1-1 (4-5/penaltı)

07.08.2019           Ankara  Galatasaray-Akhisarspor               1-0

27.01.2021           İstanbul Medipol Başakşehir-Trabzonspor              1-2

05.01.2022           Doha     Beşiktaş-Antalyaspor     1-1 (4-2/penaltı)

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

Sezon    Maç       Skor

1965-1966            Galatasaray-Beşiktaş      2-0

1966-1967            Beşiktaş-Altay   1-0

1967-1968            Fenerbahçe        Otomatikman kazandı

1968-1969            Galatasaray-Göztepe     2-0

1969-1970            Göztepe-Fenerbahçe     3-1

1970-1971            Eskişehirspor-Galatasaray            3-2

1971-1972            Galatasaray-MKE Ankaragücü     1-0

1972-1973            Fenerbahçe-Galatasaray               2-1

1973-1974            Beşiktaş-Fenerbahçe      3-0

1974-1975            Fenerbahçe-Beşiktaş      2-0

1975-1976            Trabzonspor-Galatasaray             2-1

1976-1977            Trabzonspor-Beşiktaş    1-1 (Penaltılarla 3-1)

1977-1978            Trabzonspor-Fenerbahçe             1-0

1978-1979            Trabzonspor-Fenerbahçe             2-1

1979-1980            Trabzonspor-Altay           1-0

1980-1981            MKE Ankaragücü-Trabzonspor   1-0

1981-1982            Galatasaray-Beşiktaş      2-0

1982-1983            Trabzonspor-Fenerbahçe             2-0

1983-1984            Fenerbahçe-Trabzonspor             1-0

1984-1985            Fenerbahçe-Galatasaray               1-1 (Penaltılarla 4-2)

1985-1986            Beşiktaş-Bursaspor         2-1

1986-1987            Galatasaray-Gençlerbirliği            3-2

1987-1988            Galatasaray-Sakaryaspor              2-0

1988-1989            Beşiktaş-Fenerbahçe      1-0

1989-1990            Fenerbahçe-Beşiktaş      3-2

1990-1991            Galatasaray-Beşiktaş      1-0

1991-1992            Beşiktaş-Trabzonspor    2-1

1992-1993            Galatasaray-Beşiktaş      2-0

1993-1994            Beşiktaş-Galatasaray      3-1

1994-1995            Trabzonspor-Beşiktaş    2-0

1995-1996            Galatasaray-Fenerbahçe               3-0

1996-1997            Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada)

1997-1998            Beşiktaş-Galatasaray      2-1 (Uzatmada)

29/07/2022 16:57
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TAGS: İstanbul’da ’süper’ maç
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