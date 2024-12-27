İstanbul’da Tarihi Proje: Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı Birbirine Bağlanıyor!

İstanbul’da şehrin iki ayrı ucunda yer alan İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı hızlı trenle birbirine bağlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

İşte detaylar…

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı hızlı trenle birbirine bağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Uraloğlu dev projeye ilişkin "Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve İstanbul Havalimanı'na, oradan da Çatalca'ya bağlanan yaklaşık 120 kilometrelik bir projemiz var. Hattın finansmanı için Dünya Bankası'yla konuşuyoruz, finanse edecekler. 2025 yılında inşallah ihalesini yaparak bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.