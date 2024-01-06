İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

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06/01/2024

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İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda, terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle adli makamlarca haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan zanlıların adres ve kimliklerini belirledi.

Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

06/01/2024 11:45
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TAGS: İstanbul’da terör operasyonu: 4 gözaltı
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