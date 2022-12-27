İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi.

UKOME Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi konuşuldu.

Bu kapsamda, kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi.

Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı.

Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi.

Taksilerdeki kısa mesafe ise yüzde 42 zam yapılarak 28 liradan 40 liraya yükseltildi.

Karara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel muhalefet şerhi koydu.

Yücel, konuşmasında, yerel yönetimlerin, yapması gereken en önemli temel görevlerinden bir tanesinin toplu taşıma olduğunu söyledi.

Bu ücretlerin bu derece artmasının insanları, toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönlendireceği noktasında çekinceleri olduğunu anlatan Yücel, bu durumun da İstanbul trafiğine olumsuz yansıyacağını, toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise toplu ulaşıma sübvanse hassasiyetinin doğru ve yerinde olduğunu ve toplu ulaşımı sübvanse ettiklerini bildirdi.

Enflasyona dikkati çeken Gökçe Buğra Gökçe, İstanbul trafiği için de toplu ulaşım ve raylı sistem yatırımlarını da sürdürdüklerini ifade etti.

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27/12/2022 11:02