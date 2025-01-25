İstanbul'da yapılacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin ilk incelemesi gerçekleştirildi

İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi finali için ilk yerinde inceleme toplantıları yapıldı.

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25/01/2025

İstanbul'da yapılacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin ilk incelemesi gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs 2026'da Tüpraş Stadı'nda organize edilecek final için, UEFA temsilcileri ile TFF, Emniyet Müdürlüğü, havalimanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi.

Hafta boyunca süren toplantılar kapsamında stadyumun çevresindeki canlı yayın ve misafir ağırlama alanları değerlendirildi. Takımların kalacakları oteller ve kullanacakları antrenman sahalarına ziyaretler düzenlendi.

Müsabakanın düzenlenmesinden sorumlu emniyet ve belediye birimleri ile görüşmeler gerçekleştirildi. İstanbul Mülki İdare Amirliği, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve İstanbul Grand Airport (İGA) temsilcileri ile havalimanı güvenliği ve operasyonel beklentiler konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar, toplantının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşmasını yerinde takip etti.

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TAGS: istanbul, UEFA Avrupa Ligi, futbol, spor
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