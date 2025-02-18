İstanbul'daki TÜRKPA toplantısına KKTC Meclis heyeti de katılıyor…

Türk Devletleri Teşkilatı, 15’inci yaşında çalışmalarını sürdürüyor.

2009 yılında imzalanan Nahçıvan Antlaşması’yla kurulan ve KKTC’nin de gözlemci üye olarak yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla çalışmalarını yoğun takvimiyle sürdürüyor.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın temeli, 1992 yılında Türkiye'de, başkent Ankara'da ilki düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi ile atılmış yıllarca süren çalışmalar sonucunda, 2009 yılında imzalanan Nahçıvan Antlaşması’yla hayata geçirilmişti.

Genel Sekreterliği İstanbul’da bulunan Teşkilat’ta, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan tam üye, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan da gözlemci statüsünde yer alıyor.

Teşkilat siyasi, ekonomi, kültürel, turizm, spor, göç, enerji gibi alanlar başta olmak üzere 30’a yakın başlıkta iş birliği vb. etkinlikler düzenliyor.

KKTC’nin, Teşkilat’a tam üye olması amacıyla anavatan Türkiye çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

KKTC’nin tam üyeliğini sürekli gündeme getiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “KKTC bizim nezdimizde zaten Türk Devletleri Teşkilatı'nın tam üyesi konumundadır.” demiş ve Kıbrıs Türkü’ne desteğini vurgulamıştı.

İstanbul’da ikinci toplantı…

Bu arada Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları İkinci Toplantısı'nın açılışı bugün İstanbul'da yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Yatırım Fonu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TTSO) ve bakanlık temsilcileri katılıyor.

Heyete başkanlık yapan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, toplantıdaki konuşmasında KKTC’nin, TDT’nin ve TÜRKPA'nın gözlemci üyesi olarak bu kuruluşların çalışmalarına katkı sağlamaya kararlılığını ifade etti ve KKTC'nin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle Türk dünyasına güç katabilecek potansiyelde olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada milyonlarca etkileşim

Öte yandan, TDT kaynakları, Teşkilat’ın iş birliğini güçlendirme çabalarının aracı olarak oluşturduğu başta X platformundaki “Organization of Turkic States (@Turkic_States)” olmak üzere, sosyal medya hesaplarının milyonlarca etkileşim aldığı ve on binlerce takipçisi bulunduğuna işaret ederek, bu anlamda Türk dili konuşan devletlerin iş birliğinde dijital ortamın önemini vurguladı, tüm üye ve gözlemci ülkelere bu alanda da iş birliğinin artırılması için çağrıda bulundu.