İstanbullu Gelin'in gerçek olduğu ortaya çıktı! İşte o hikaye

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin ile ilgili büyük bir gelişme yaşandı.

Dizinin hikayesinin aslında gerçek olduğu öğrenildi. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin'in hikayesiyle ilgili ilginç bir gelişme geldi.

Sevilen dizinin hikayesinin aslında gerçek olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar bugünkü yazsında hikayenin ana kahramanlarını kaleme aldı. İşte o yazı... “İstanbullu Gelin” (Star TV) dizisinin en çok merak edileni bu hikayenin gerçekten yaşanıp yaşanmadığı. Yanıt veriyorum; bu dizi 50 yıl önce yaşanmış bir hikayeden yola çıkmış...

Hatta hikaye sahibinin bir hastasının anlattıklarıyla roman taslağına dönüşmüş. Elbette izin alınmış. Hikayenin ana karakteri kim mi? Süreyya’nın karnında taşıdığı o bebek... Ve evet, Bursa’nın ünlü bir otobüs firmasının aile hikayesiymiş. Hâl böyle olunca insanın aklından “bir arama motoruna mı girsem” sorusu geçiyor. Ben girmedim ama meraklıları için ipuçlarını buraya koydum!