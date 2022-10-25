İstanbulspor teknik direktörlük için Fatih Tekke ile görüşüyor

Teknik direktör arayışları kapsamında İstanbulspor, Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.

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25/10/2022

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İstanbulspor teknik direktörlük için Fatih Tekke ile görüşüyor

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

Ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbulspor'da Fatih Tekke ismi gündemde.

DHA'da yer alan habere göre İstanbulspor, teknik direktörlük konusunda Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.

Daha önce iki farklı dönemde İstanbulspor'u çalıştıran Tekke, anlaşma sağlanması durumunda İstanbulspor'da üçüncü dönemini geçirecek.

Fatih Tekke son olarak Denizlispor'da görev yapmıştı. İstanbulspor, Süper Lig'de 10 haftanın ardından topladığı 8 puanla 16. sırada yer alıyor.

25/10/2022 11:31
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TAGS: Fatih Tekke
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