İstanbulspor teknik direktörlük için Fatih Tekke ile görüşüyor
Teknik direktör arayışları kapsamında İstanbulspor, Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.
25/10/2022
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.
Ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbulspor'da Fatih Tekke ismi gündemde.
DHA'da yer alan habere göre İstanbulspor, teknik direktörlük konusunda Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.
Daha önce iki farklı dönemde İstanbulspor'u çalıştıran Tekke, anlaşma sağlanması durumunda İstanbulspor'da üçüncü dönemini geçirecek.
Fatih Tekke son olarak Denizlispor'da görev yapmıştı. İstanbulspor, Süper Lig'de 10 haftanın ardından topladığı 8 puanla 16. sırada yer alıyor.