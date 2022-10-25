İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı

İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımın geçen sezon Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'e yükseldiği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli teknik direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz."

Korkmaz'dan veda mesajı

Korkmaz ise sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, sarı-siyahlı ekipte geçen sezon göreve geldiklerini ve Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki adım, beraber var ettiğimiz organizasyonumuzu Süper Lig'de de yarışır hale getirebileceğimizi göstermekti. Birçok güzel şeyi, bir seneyi biraz aşkın bir zamanda yaşadık. Futbolumuzun gelişimi için inovatif denemeler yaptığımız bu köklü kulübü, layık olduğu seviyeye getirip, oraya yakışır şekilde bırakmak en büyük övünç kaynağımız. Bu destansı hikayede yer almış ve tüm duygularımızla eşlik etmiş olmakla gurur duyuyoruz. Süreci başlatan asbaşkanımız Ömer Sarıalioğlu, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve tüm İstanbulspor ailesine sevgilerimle."

Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, 8 puan topladı.

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25/10/2022 11:44