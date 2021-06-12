İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu

İstanbul'da yerel olarak yağmur ve dolu etkili oldu. Yenibosna ve Avcılar'da yollar su altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi. Meteoroloji dakikalar önce İstanbullular için uyarıda bulunmuştu.

Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışa bıraktı.

Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, kentin birçok noktasında hava kapandı, gök gürültülü sağanak başladı.

Trakya bölgesinden gelen yağışlı hava, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy, Bağcılar ve Üsküdar'da aralıklı olarak etkili oldu.

Yollar göle döndü

Yenibosna'da kısa süreliğine dolu yağarken, bazı ilçelerde itfaiyeye su baskını ihbarı yapıldı. Bazı yollarda da yağışın etkisiyle su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

[Fotoğraf: DHA]

Kuyumcukent'i su bastı

Yağıştan etkilenen yerlerden biri de Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent oldu.

Alışveriş merkezinin fabrika ve atölyelerinin bulunduğu kısımda yer alan açık otopark ve çöp konteynerlerinin tutulduğu kapalı alanı su bastı.

Alışveriş merkezi görevlileri ellerine aldıkları kürek ve sopalarla tıkanan rögarları açmaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Trafikte yoğunluk arttı

Yağışın da etkisiyle TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB'nin yoğunluk haritasına göre, saat 14.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

İstanbul'da yer yer gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbullular için uyarıda bulunmuştu.

Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Yurtta hava nasıl olacak?

Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yağışlar görülecek

Önümüzdeki hafta yağış geçişleri görülecek. Yarın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'da yer yer yağış bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde de kuvvetli yağışların hafta sonuna kadar görüleceği tahmin ediliyor.

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12/06/2021 16:09