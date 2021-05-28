İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim Camii açılıyor

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim Camii, büyük güne hazır. 4 yıl önce temeli atılan camide çalışmalar tamamlandı. Cami, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak.

2017 yılında inşaatı başlayan Taksim Camii`ndeki çalışmalar sona erdi. İstanbul`un yeni simgelerinden olacak cami, bugün ibadete açılıyor.

2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın katılımıyla yapılacak. Cuma namazının ardından, tören gerçekleştirilecek.

Cami, Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyor. Duvarları, Allah lafzı ile Hazreti Muhammed ve dört halifenin isimlerinin yazılı olduğu hat levhalar süslüyor.

Caminin girişinde, zemininde ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motifleri yer alıyor. Kubbesinde, 7 buçuk metre çapında Fatiha Suresi yazılı. 8,5 metrelik mihrabının üzerinde ise, Esma-ül Hüsna yazısı bulunuyor.

Caminin ana girişi de dahil 4 kapısı var. Ana mekan kubbe kasnağında Ali İmran Suresi 190`ncı ayeti, Orta kuşakta Bakara Suresi`nin 285. ve 286`ncı ayetleri, Kasnak yazısında ise Ayet-el Kürsi bulunuyor.

61 metre yüksekliğindeki iki minare, taşlama yöntemiyle yapıldı. 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin kubbe yüksekliği ise 9 metre.

Camide ayrıca, 165 araç kapasiteli otopark, aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

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28/05/2021 09:55