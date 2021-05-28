İstatistik Kurumu 2 Yaşında

İstatistik Kurumu, ikinci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

İstatistik Kurumu, iki yıllık süreç içerisinde kurum olarak yaptığı iş ve işlevler hakkında bilgi vermek amacıyla resmi ziyaretler yapıyor. Kurum yöneticilerinden oluşan heyet bugün bu amaçla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaret gerçekleştirecek.

İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, yazılı açıklamasında, İstatistik Kurumu’nun ikinci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma” vizyonu ile hareket eden İstatistik Kurumu’nun, cevaplayıcılardan aldığı bilgilerle kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme ve bu yolla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunma yönündeki çabalarını yüksek sorumluluk bilinciyle devam ettirdiğini ifade eden Öksüzoğlu, şunları kaydetti:

“Kurumumuz çağdaş bir ülke için istatistiğin önem ve önceliğinin bilinci ile gerek kurumsal, gerekse istatistiksel yöntem ve uygulamalar alanında kendini sürekli geliştirmektedir.

İstatistik Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Şube Amirleri kuruluş yıl dönümü sebebi ve aynı zamanda kurumun iki yıllık süreç içerisinde kurum olarak yapmış olduğu iş ve işlevler hakkında bilgi vermek amacıyla, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Meclis’te temsiliyeti olan CTP, HP, TDP, YDP, DP ile UBP Genel Başkanı, Başbakanı Ersan Saner ziyaret edilmiştir.”

Kurum Başkanı Öksüzoğlu, ziyaretlerde, “İstatistik Kurumu’nun 2 yıllık bir geçmişi olduğu ve kuruma atanan ilk başkan olarak kurulma aşamasında çok zorlu bir süreç geçirdiklerini” aktardı.

Kısa sürede kurumun kurumsal yapısı, insan kaynağı ve fiziki alt yapısının oluşturulacağını belirten Öksüzoğlu, böylelikle İstatistik Kurumu’nun altyapı anlamında arzu edilen bir yapıya getirileceğini kaydetti.

Kurumun yaptığı işlerden de bahseden Öksüzoğlu, şu an alanda “Hanehalkı Bütçe Anketi” yaptıklarını ve halkın pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarındaki değişimi görmek için alan çalışmasını yürüttüklerini, aynı zamanda Resmi İstatistik Programı’nı hazırladıklarını ve konsey toplantısının 31 Mayıs Pazartesi yapılacağını ifade etti.

Öksüzoğlu, böylelikle ülke adına istatistik olarak ilk kez planlı ve programlı döneme geçildiğini belirtti.

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28/05/2021 16:35