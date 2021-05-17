İstatistik Kurumu, “Başkan Yardımcısı ve Şube Amirleri Mülakat Sınavını” tamamladı.

İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın oldu.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından ilan edilen İstatistik Kurumu İdari Kadrosu; İş İstatistikleri Şube Amiri Yılmaz Altunterim, Marko Ekonomik İstatistikler Şube Amiri Bekir Özkasap’tan oluştu.

İstatistik Kurumu İdari Kadrosu tamamlandı.

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17/05/2021 09:21