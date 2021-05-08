İstatistik Kurumu, Güzelyurt-Lefke Bölge Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı

İstatistik Kurumu, Güzelyurt-Lefke bölge muhtarları ile, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu’nun açıklamasına göre, Muhtarlar Birliği Derneği’nden aldıkları davet üzerine, dün gerçekleştirilen toplantıda, Hanehalkı Bütçe Anketi’nin önemi, amacı ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.

“Ayrıca sözkonusu anketin bir yıl (dört mevsim) süresince devam edecek olması ve anketin cevaplanma oranının yüksek olabilmesi adına alan çalışmalarımızda muhtarlarımızın bizlere destek olması konusunda fikir birlikteliği oluştu” diyen Öksüzoğlu, toplantıların, diğer ilçelerdeki muhtarlarla ileriki haftalarda yapılmaya devam edeceğini belirtti.

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08/05/2021 11:40