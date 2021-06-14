İstatistik Kurumu ile KTTO Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstatistik Kurumu ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, protokol KTTO Başkan Turgay Deniz ile KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu tarafından imzalandı.

Protokol, İstatistik Kurumu tarafından oluşturulan “İş İstatistikleri ” verilerinin uluslararası sınıflamalara uygun olarak güncel tutulması için Oda idari kayıtlarının paylaşımına imkan tanıyan ortak faaliyetlerin yürütülmesini amaçlıyor.

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14/06/2021 14:51