İstatistik Kurumu, K.T. Rehberler Birliği Üyelerine Online Seminer Gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin üyelerine düzenli olarak yapmış olduğu eğitim seminerinin bu haftaki davetlisi İstatistik Kurumu oldu.

İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, online gerçekleşen seminere, Kurum Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, Başkan Yrd. Sevda Özsaygın ve Bilişim Uzmanı Erkan Muhtaroğlu katılarak, Kurumun çalışmaları hakkında bilgi verildi ve aynı zamanda Hanehalkı Bütçe Anketi, TÜFE, Nüfus Projeksiyonu, Kadın İstatistikleri, Hanehalkı İşgücü Anketi, Turizm ve Eğtim İstatistikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öksüzoğlu, “Kurum Başkanı olarak, K.T. Rehberler Birliği Genel Sekreteri Mehtap Hız’a ve üyelerine işlerini bu kadar önemsedikleri ve Kurumuzu davet ettikleri için teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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12/05/2021 19:26