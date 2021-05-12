İstatistik Kurumu, K.T. Rehberler Birliği Üyelerine Online Seminer Gerçekleştirdi

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12/05/2021

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İstatistik Kurumu, K.T. Rehberler Birliği Üyelerine Online Seminer Gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk  Rehberler Birliği’nin üyelerine düzenli olarak yapmış olduğu  eğitim seminerinin bu haftaki davetlisi İstatistik Kurumu oldu.

İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, online gerçekleşen seminere, Kurum Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, Başkan Yrd. Sevda Özsaygın ve Bilişim Uzmanı Erkan Muhtaroğlu  katılarak, Kurumun çalışmaları hakkında bilgi verildi ve aynı zamanda Hanehalkı Bütçe Anketi, TÜFE, Nüfus Projeksiyonu, Kadın İstatistikleri, Hanehalkı İşgücü Anketi, Turizm ve Eğtim İstatistikleri hakkında  bilgilendirme yapıldı.

Öksüzoğlu, “Kurum Başkanı olarak, K.T. Rehberler Birliği Genel Sekreteri Mehtap Hız’a ve üyelerine işlerini bu kadar önemsedikleri ve Kurumuzu davet ettikleri için teşekkürlerimi sunarım” dedi.

12/05/2021 19:26
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TAGS: İstatistik Kurumu, K.T. Rehberler Birliği
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