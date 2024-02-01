Oğuz: İstatistik Kurumu’nun 400 Bin Nüfus rakamını resmî veri kabul etmemiz lazım

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Diyalog Tv canlı yayınına katıldı.

Aşırı yağışlardan yaşanan sorunlarına devletin tüm birimleri ile müdahale ettiğini beliren Oğuz, Başbakan Üstel’in ve hükümetin de tüm bölgelerde incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

Dere yataklarına yapılan evlerin, bazı bölgelerde gelişi güzel yapıların sel ve benzeri sorunları yarattığını ifade eden Oğuz, kalıcı planlama gerektiğini vurguladı.

Nüfüs ve planlama sorusu üzerine de Oğuz, “İstatistik Kurumu’nun 400 Bin rakamını resmî veri olarak kabul etmemiz lazım” dedi. Oğuz, “ Kalıcı bir nüfus politikası ve planlaması zamanı gelmiştir. Nüfusumuz kaç olmalı ? Bunu bilimsel verilerle ortaya koyup, her alanda planlama yapmak durumundayız.

Başbakan Üstel, tüm siyasi görüşleri de alarak orta vade planlama üzerinde çalışıyor” diye konuştu.