İstatistik Kurumuyla ilgili Meclis komitesi Başkan Demir'i dinledi

Cumhuriyet Meclisi, "İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi" toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, “davetlilerin dinlenmesi” gündemiyle UBP Milletvekili Alişan Şan başkanlığında toplanan komitede, İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir dinlendi.

Şan’ın başkanlığındaki komite toplantısında, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay, Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Taçoy, Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Doğuş Derya ve Salahi Şahiner yer aldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Erkut Şahali de katıldı. Çalışmaların bir sonraki toplantıda devam edeceği kaydedildi.